Под Петербургом 25-летний молодой человек задушил девушку

В Ленинградской области 25-летний молодой человек зарезал 21-летнюю девушку, которая его бросила. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Девушка поздно вечером после работы должна была встретиться со своим бывшим парнем. Молодой человек уговорил ее встретиться и еще раз «серьезно поговорить».

При встрече мужчина завел девушку за гаражи и ударил ее несколько раз ножом. Она скончалась на месте от потери крови.

Через некоторое время молодого человека задержали. Он сознался в преступлении, пояснив, что не смог пережить расставание и хотел таким образом отомстить.