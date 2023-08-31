Медведев: у Украины нет будущего

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил размер населения Украины. Пост об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Хочу еще раз вернуться к теме размера населения „Украины“. Судя по нехитрой арифметике, у этой „страны“ было мифическое прошлое, печальное настоящее и нет будущего», — пишет чиновник.

Он отмечает, что в 2001 году на территории Украины проживало около 48,5 млн человек, часть из которых, по информации Медведева, трудились за границей.

В 2019 году перепись населения показала 37,289 млн человек. В начале 2022 году немногим больше — 37,6 млн человек.