Депутат Железняк: министр обороны Украины уйдет с поста в начале сентября

Министр обороны Украины Алексей Резников будет уволен. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По словам парламентария, новая кандидатура на пост главы оборонного ведомства уже определена — это нынешний глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

Резников же со временем станет послом в Великобритании.

Железняк отметил, что перестановки запланированы на первую неделю сентября.