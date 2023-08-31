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Депутат Железняк: министр обороны Украины уйдет с поста в начале сентября

Министр обороны Украины Алексей Резников будет уволен. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По словам парламентария, новая кандидатура на пост главы оборонного ведомства уже определена — это нынешний глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

Резников же со временем станет послом в Великобритании.

Железняк отметил, что перестановки запланированы на первую неделю сентября.