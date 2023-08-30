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Житель Рязанского района убил своего племянника и изуродовал лицо приятелю

67-летнего жителя села Подвязье Рязанского района обвиняют в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

1 января 2022 года мужчина шел домой через парк, где увидел своего знакомого. «Из хулиганских побуждений без объяснения причин» он ударил человека кулаком по лицу, причинив тем самым травму глаза. Впоследствии глазное яблоко пришлось удалить.

В марте того же года в гостях у 39-летнего племянника в деревне Насурово мужчина распивал спиртное. В процессе общения между родственниками возник конфликт. Пенсионер взял нож и нанес им не менее 34 ударов по голове и другим частям тела племянника. Пострадавший скончался на месте.

В ближайшее время Рязанский районный суд рассмотрит это уголовное дело.