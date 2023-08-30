В сети появились первые кадры могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

В сети появились первые кадры могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Снимки опубликовал Telegram-канал SHOT.

Предпринимателя похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга рядом с отцом. Также на могиле Пригожина появилась цитата из стихотворения Иосифа Бродского «Натюрморт».

Напомним, 23 августа в Тверской области упал самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600. Он вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54 и через 26 минут после вылета исчез с радаров. В авиакатастрофе погибли 10 человек, среди них, по информации СК, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.