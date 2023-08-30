В Рязанском районе «Ауди» сбил пьяного пешехода

В Рязанском районе Audi сбил пьяного пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 29 августа, примерно в 20:30, в селе Подвязье.

По предварительной информации, 61-летний местный житель на Audi 100 наехал на 27-летнего мужчину. Отмечается, что пешеход шел по проезжей части и был пьян.

В результате происшествия пострадавшего мужчину госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства уточняются.