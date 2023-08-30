В Рязанской области в 2024 году начнут строительство второго индустриального парка

В Рязанской области в 2024 году начнут строительство второго индустриального парка. Об этом в среду, 30 августа, сообщил зампред правительства Артем Никитин на «Диалоге с Правительством».

По словам Никитина, создание нового промышленного парка инициировал губернатор Павел Малков. Названия у парка пока нет. Проект будет реализовывать Корпорация развития Рязанской области.

«Сейчас площадь парка „Рязанский“ почти полностью занята, а мы должны предлагать инвесторам новые площадки для размещения своих инвестпроектов. Есть уже два варианта площадок на 250-300 гектаров, которые мы будем использовать под строительство нового парка. Это будет в Рязанском районе, около трассы М5. Там будут промышленные предприятия и логистический бизнес», — подчеркнул Никитин.

Как отметил зампред правительства, новый индустриальный парк будет на пять-шесть тысяч рабочих мест.