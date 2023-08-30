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В Рязанской области 31 августа будет туманно и до +27 градусов

В Рязанской области в четверг, 31 августа, будет туманно и до +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, ночью 2-7 м/c, днем 5-10 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +7,+12 градусов, днем — +22,+27 градусов.

Также на территории области сохранится высокая пожарная опасность (четвертый класс).