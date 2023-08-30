В Рязанской области 1 сентября не будут продавать алкоголь

В Рязанской области в пятницу, 1 сентября, не будут продавать алкоголь. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Запрет будет действовать в соответствии с Законом Рязанской области от 14 ноября 2011 года № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».

Отмечается, что ограничения не распространяются на розничную продажу организациями и ИП, оказывающими услуги общественного питания.