В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел во вторник, 29 августа, в 17:40, на Московском шоссе.

Патрульные обратили внимание на мужчину с признаками сильного опьянения. Полицейские остановили его и выяснили, что 39-летний житель Рязанской области нетрезв. Его препроводили в отдел полиции. Там выяснилось, что он осужден по части 1 статьи 264.1 УК РФ («повторное управление автомобилем в состоянии опьянения»). Мужчина скрылся от органов УФСИН по Рязанской области и органов исполнения наказания. Его объявили в федеральный розыск.

Мужчину задержали. Его передадут инициаторам розыска.