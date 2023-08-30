В Рязани полицейские проверяют данные о мужчине, пострадавшем от подростков

В Рязани полицейские проверяют данные о мужчине, пострадавшем от подростков. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве рассказали, что от гражданина поступило заявление, которому якобы распылили в лицо смесь из перцового баллончика.

По словам пострадавшего, инцидент произошел в Московском районе. Мужчина обратил внимание на группу подростков. Ему показалось, что они хотели забраться в чужие машины. Пытаясь пресечь это, мужчина подошел к ним, чтобы разогнать. В этот момент один из молодых людей брызнул ему в лицо из баллончика.

В областном Управлении МВД рекомендовали другим рязанским СМИ проверять опубликованные в соцсетях сведения и обращаться за комментариями в компетентные органы.