В Рязани на троих детей напал мужчина

В Рязани на троих детей напал мужчина. Об этом сообщается в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел в районе дома № 21 по улице Крупской.

Как рассказал четырнадцатилетний подросток, вечером они стояли около заброшенной машины. К ним подъехал Volkswagen Transporter. Из него вышел мужчина: по словам подростка, на вид ему было 40-50 лет, рост примерно 170 сантиметров. Он начал бежать за детьми.

Подростки дошли до дома одного из них, встретили другого приятеля. После они отвели двух подростков домой, а также увидели другого друга.

В какой-то момент детей начал преследовать тот же мужчина. Рассказчик распылил на него перцовый баллончик.

Через пять минут они увидели около ТЦ «Александровский» автомобиль Росгвардии. Молодые люди рассказали правоохранителям о своей ситуации. Одного мальчика они отвезли домой, другие двое отправились пешком. Также подросток, которого привезли Росгвардейцы, показал им место нападения мужчины.

«Теперь мы с друзьями осознали, что гулять в позднее время мы не будем, и вам не советуем», — написал мальчик. Он отметил, что мужчина не издал ни слова, ни звука.