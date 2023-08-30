В Рязани кислотой залило дорогу на Южном промузле

В Рязани кислотой залило дорогу на Южном промузле. Об этом сообщило издание « КП-Рязань » со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел утром в среду, 30 августа.

По информации источника, «ГАЗель» перевозила электролит в таре. Перед пешеходным переходом, напротив бизнес-центра «Олимп», автомобиль остановился, и тара упала. «Вылилось множество кислоты, задымился асфальт, пошел рыжий дым», — сообщил очевидец.

По словам пользователя, машины разнесли кислоту по всей дороге, а на улице невозможно дышать.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.