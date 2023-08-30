В Рязани два ребенка получили травмы о спиленные деревья

В Рязани жители пожаловались на деревья, которые спилили около детской площадки, но не убрали. Фотографии выложены в Telegram-канале «Рязань».

Деревья лежат на улице Бирюзова около дома № 8.

«Лежат уже четвертый день, двое детей уже получили травмы, куда обращаться?» — спрашивает пользователь Telegram.

В комментариях к этому посту сообщается, что на улице Интернациональной около дома № 10 такая же ситуация: спилили деревья и оставили их на месте.