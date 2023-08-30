В Рязани 31 августа отключат свет на 12 улицах
В Рязани 31 августа без электричества останутся 12 улиц. Об этом сообщается на сайте мэрии.
С 9:00 до 15:30 света не будет по следующим адресам:
- улица Осипенко, дома № 33, № 35, № 37/1, № 41, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46;
- улица Ленинского Комсомола;
- улица Прудный переулок, дома № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 8;
- улица 8-я Линия, дом № 3;
- улица 9-я Линия, дома № 3а, № 3, № 4/3, № 5, № 6а, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11, № 15, № 17, № 19;
- улица Парковая, дом № 31;
- улица переулок 9-й Линии, дома № 2, № 3, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 18;
- улица 10-я Линия;
- улица 11-я Линия, дома № 45;
- улица 12-я Линия;
- улица Новопавловская, дома № 1/3, № 5/2, № 7/1;
- улица Островского, дома № 60.