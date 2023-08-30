Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
22°
Чтв, 31
25°
Птн, 01
27°
ЦБ USD 95.93 0.22 31/08
ЦБ EUR 104.45 0.97 31/08
Нал. USD 94.36 / 97.3 30/08 18:07
Нал. EUR 102.6 / 104.84 30/08 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
11 часов назад
1 391
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
18 326
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
22 августа 11:01
7 781
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
6 296
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани 31 августа отключат свет на 12 улицах

В Рязани 31 августа без электричества останутся 12 улиц. Об этом сообщается на сайте мэрии.

С 9:00 до 15:30 света не будет по следующим адресам:

  • улица Осипенко, дома № 33, № 35, № 37/1, № 41, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46;
  • улица Ленинского Комсомола;
  • улица Прудный переулок, дома № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 8;
  • улица 8-я Линия, дом № 3;
  • улица 9-я Линия, дома № 3а, № 3, № 4/3, № 5, № 6а, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11, № 15, № 17, № 19;
  • улица Парковая, дом № 31;
  • улица переулок 9-й Линии, дома № 2, № 3, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 18;
  • улица 10-я Линия;
  • улица 11-я Линия, дома № 45;
  • улица 12-я Линия;
  • улица Новопавловская, дома № 1/3, № 5/2, № 7/1;
  • улица Островского, дома № 60.