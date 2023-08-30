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В Крыму школьник умер после выпитого энергетика

В Крыму школьник умер после выпитого энергетика. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла в поселке Нижнегорский.

14-летний подросток выпил банку энергетика и почти сразу ему стало плохо. Восьмиклассника повезли в больницу. Он впал в кому. Медики поставили диагноз: отравление неизвестным веществом.

Ближе к вечеру он пришел в себя. Около недели он провел в больнице, однако вскоре врачей насторожили результаты анализов. Состояние мальчика резко ухудшилось. Был запрошен вертолет для перевозки ребенка в Симферополь. Когда его готовили к транспортировке, он умер.

Дома полицейские нашли несколько пустых бутылок от энергетиков. Перед госпитализацией мальчик выпил минимум одну. Точная причина его гибели устанавливается. Отмечается, что он хорошо учился и рос в благополучной семье.