В Кремле прокомментировали атаку дронов на Рязанскую область

В Кремле прокомментировали атаку дронов на Рязанскую область. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, после массовой атаки российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять меры по недопущению подобных атак в дальнейшем.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о том, что в среду, 30 августа около 2:30 и 4:00 средства ПВО сбили беспилотники над территорией Рязанской области. Позже стали известны подробности атак.