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В Красноярском крае ребенок умер от удушья на детской площадке

В Красноярском крае 30 августа девятилетний мальчик умер от удушья на детской площадке. Об этом сообщает региональный следком.

Трагедия случилась днем в Боготольском районе. Дети во время игры привязали к игровому комплексу веревку. Один из мальчиков засунул в нее голову. Шея запуталась и он стал задыхаться. Дети не сразу поняли, что мальчику нужна помощь, а взрослых в тот момент на площадке не было. В результате ребенок скончался на месте.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.