В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате на каждого ребенка для сборов в школу

В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате прожиточного минимума на каждого ребенка для сборов в школу. Об этом сообщило ТАСС .

По законопроекту, выплату предлагают осуществлять в период с августа по декабрь. Авторы отмечают, что с 1 января 2023 года размер прожиточного минимума на детей в целом по России составляет 13 944 рубля.

Предполагается, что получатель выплаты сможет обратиться за назначением в Фонд пенсионного и социального страхования РФ до 1 ноября. Сама выплата придет в месяце, следующем после подачи заявления.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.