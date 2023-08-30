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В Брянске два беспилотных летательных аппарата пытались атаковать телебашню

В Брянске два беспилотных летательных аппарата пытались атаковать телебашню. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано», — заявил глава региона.

Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.