В Брянске два беспилотных летательных аппарата пытались атаковать телебашню
В Брянске два беспилотных летательных аппарата пытались атаковать телебашню. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано», — заявил глава региона.
Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.