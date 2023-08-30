Стало известно, сколько денег вложил регион в индустриальный парк «Рязанский»

В среду, 30 августа, на «Диалоге с Правительством» заместитель председателя Артем Никитин рассказал, сколько денег было вложено Рязанской областью в индустриальный парк «Рязанский».

По словам Никитина, в уже созданном индустриальном парке «Рязанский» на сегодняшний день работает одно предприятие, остальные продолжают строительство.

«На данный момент на площадку вышли 16 инвесторов. На этих предприятиях появятся 11 тысяч новых рабочих мест. Здесь же появится самый крупный в центральной России логистический железнодорожный терминал, который готов будет принимать до 500 вагонов в сутки», — подчеркнул зампред правительства.

Как отметил Никитин, Рязанская область совместно с Корпорацией развития региона вложила в строительство инженерной и дорожной инфраструктуры индустриального парка пять миллиардов рублей. Объем инвестиций составит около 35 миллиардов рублей. При этом ожидается, что налоговые поступления от проекта в бюджеты всех уровней к 2027 году составят 5,4 миллиарда рублей и будут постоянно расти.