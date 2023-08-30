Стали известны подробности атаки беспилотников на Рязанскую область

Стали известны подробности атаки беспилотников на Рязанскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, один БПЛА сбили в 11 километрах от аэродрома Дягилево в 3:00, другой — около 4:00 примерно в семи километрах от аэродрома. Оба устройства сбили при помощи зенитного ракетного комплекса «Панцирь».

Напомним, атаки беспилотников случились в ночь на среду, 30 августа. Момент уничтожения устройств попал на видео.