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Сотрудники РНПК убрали крупные ямы на дороге от Ряжского шоссе до Турлатова

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») засыпали крупные ямы и выбоины на проезжей дороге от Ряжского шоссе до деревни Турлатово. Для ликвидации ям использовался асфальтобетонный гранулят (крошка). Ямочный ремонт продлился пять дней.

Отмечается, что работники Рязанской НПК активно участвуют в различных субботниках и акциях по озеленению. Предприятие помогает организовывать для школьников экспедиции с исследовательской программой по изучению природы родного края.

В 2023 году нефтяники убирали лесную дорогу на участке от 195 километра до поселка Никуличи. За три дня на свалку вывезли более 120 кубометров мусора. Весной сотрудники РНПК высадили около 200 саженцев пирамидального тополя и крупнолистной липы в деревне Турлатово, а также на улицах Зубковой и Быстрецкой. На Первомайском проспекте, благодаря нефтяникам, появились около тысячи бархатцев и петуний. В рамках городского месячника по санитарной специалисты убрали улицу Весенней. В день с улицы вывозили до 30 тонн мусора. В рамках Всероссийского субботника нефтяники убрали территорию, прилегающую к заводу. Перед Днем Победы сотрудники РНПК провели субботник на могиле красноармейцев, похороненных в районе нефтезавода. Помимо этого, при поддержке предприятия состоялись экспедиции для воспитанников детской экологической организации «Хозяин Мещеры».