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RZN.info публикует фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2023»
В Рязани в пятницу, 25 августа, на улице Почтовой прошел ежегодный музыкальный фестиваль «Подбелка».

В Рязани в пятницу, 25 августа, на улице Почтовой прошел ежегодный музыкальный фестиваль «Подбелка». На празднике работало пять сцен, где выступили более 30 групп и исполнителей. Мероприятие посетили более 20 тысяч рязанцев.

На двух больших сценах, за памятником Ленину и около Главпочтамта, хедлайнерами выступили победитель прошлого года Gangsters cover band и «Собаки Качалова», а также специальный гость фестиваля российско-канадская группа «Томшин-бэнд».

Гран-при получил коллектив Bootleggers.

Мероприятие 0+

Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и Фонд социального развития Рязанской области, партнеры фестиваля — ГК «Автоимпорт», ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» — российский производитель приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов под брендом «Пульсар» и клиники стоматологии «Дентастиль».