Песков назвал «преднамеренное злодеяние» версией крушения самолета Пригожина

Пресс-секретарь президента заявил, что делом о крушении самолета Евгения Пригожина занимается Следственный комитет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делом о крушении самолета Евгения Пригожина занимается Следственный комитет. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости. Также он добавил, что это российское расследование, о международном речи не идет.

Кроме того, по словам Пескова, одной из версий крушения авиасудна рассматривают преднамеренное злодеяние.

Напомним, 23 августа разбился самолет, который принадлежал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В катастрофе погибли 10 человек. После проведенных экспертиз СК подтвердил личности погибших, в том числе и Евгения Пригожина.

29 августа в Санкт-Петербурге в закрытом формате простились с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.