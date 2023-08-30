Zvezdanews: ночью дежурными средствами ПВО сбиты летательные аппараты над Рязанской областью

30 августа около 2.30 и 4 часов ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации над Рязанской областью.

Как сообщает Zvezdanews, 30 августа около 2.30 и 4 часов ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации над Рязанской областью.

Киевский режим попытался ночью нанести массированный удар беспилотниками сразу по шести регионам России.

По информации Минобороны, силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью и один — над Орловской. По информации губернатора Андрея Клычкова, над Орловской областью были сбиты два беспилотника. Минобороны сообщило, что два украинских беспилотника были сбиты в Рязанской области.

Минобороны также сообщило о сбитом БПЛА в Калужской области. По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, еще один БПЛА попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.

Один беспилотник, направлявшийся к Москве, был подавлен над территорией Рузского района Московской области. Во всех случаях власти регионов ЦФО сообщали об отсутствии пострадавших.

Аэропорты Москвы были закрыты на прием и вылет самолетов, в настоящее время все ограничения в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском сняты.