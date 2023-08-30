Момент уничтожения беспилотников в Рязанской области попал на видео
Момент уничтожения беспилотников в Рязанской области попал на видео. Роликами поделились Telegram-каналы РИА Новости, SHOT и в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».
Как пишут пользователи соцсетей, звуки хлопков были слышны в Московском районе (в частности, в Приокском, Семчине, Дягилеве), в поселке Южный.
Напомним, по данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области в среду, 30 августа, около 4:00.