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Артем Никитин прокомментировал жалобы рязанцев на организацию концертов в ЦПКиО и на Победе

Зампред регионального правительства Артем Никитин в среду, 30 августа, на брифинге в «Точке кипения» прокомментировал жалобы рязанцев на организацию концертов в ЦПКиО и на Победе.

Никитин отметил, что концерты групп «Ария», «Моя Мишель» и «5sta family» показали чиновникам, над чем стоит еще поработать.

«Концерт в ЦПКиО посетило огромное количество людей. Мы поработаем с администрацией города, чтобы они больше не размещали такие крупные группы, как Ария, в закрытых локациях. Концерт на площади Победы привлек столько людей, что собирал очереди у рамок по 200 человек, люди должны были стоять по пять-десять минут. В следующий раз будем увеличивать пропускную способность, чтобы люди не ждали», — подчеркнул зампред регионального правительства.

Напомним, ранее рязанцы жаловались в соцсетях на маленькое пространство для музыкальной такой группы.