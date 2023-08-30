Аналитика МТС Travel: Жители Центральной России стали чаще приезжать на Северный Кавказ

Республика Дагестан этим летом стала вторым регионом Северо-Кавказского федерального округа по посещаемости туристами этим летом. Об этом рассказали в сервисе бронирования отелей МТС Travel. Больше всего в Дагестане туристов из Москвы и Ставрополья, но рязанцы также нередко встречают в путешествии своих земляков.

Количество поездок туристов в Дагестан выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. На первом месте по посещаемости среди Северного Кавказа летом находится Ставропольский край, где сосредоточены здравницы Кавказских Минеральных Вод.

Количество туристических поездок на Северный Кавказ летом 2023 года выросло почти на 15% в годовом сопоставлении. Среди всех регионов России по количеству поездок Дагестан занял 33-ю позицию по итогам летнего сезона — в 2022 году регион находился на 39-м месте.

Средняя продолжительность путешествия по Дагестану этим летом составила пять дней, в то время как средняя летняя поездка по России составляет три дня. По этому показателю республика уступила Краснодарскому краю, Калининградской области и регионам Дальнего Востока — Камчатке, Приморью и Сахалину. Чаще всего туристы приезжают в Дагестан в июле.

Чаще всего Дагестан посещают туристы из Москвы — на них приходится 19% поездок в республику летом 2023 года. На втором месте — туристы из Ставропольского края (8% поездок), далее следуют жители Чеченской республики (8%) и Кубани (6%). Рязанцы также не отстают от трендов и открывают для себя Каспий, Дербент, Куруш, каскад дагестанских ГЭС и другие достопримечательности. Тем более, автопутешественникам сейчас доступен автомобильный гид МТС, который начинается в Махачкале и имеет две ветки — по югу и северу республики.