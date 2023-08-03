В Рязани начали сносить самострой на Московском шоссе без уведомления мэрии

Рязанцы рассказали РЗН. инфо, что на Московском шоссе начался снос самостроя компании ООО «Ноев Ковчег». В мэрии же отметили, что их не уведомляли о планируемых работах.
В администрации Рязани рассказали, что 17 ноября 2021 года Арбитражный суд обязал ООО «Ноев Ковчег» снести самострой в трехмесячный срок. Так как собственник не выполнил решение суда в добровольном порядке, на него возбудили исполнительное производство.
Рязанцы сообщили РЗН. инфо, что спустя два года после решения суда ООО «Ноев Ковчег» все-таки начал снос скандального самостроя на Московском шоссе. Однако в мэрии подчеркнули, что по градостроительному кодексу РФ застройщик обязан уведомить их о планируемом сносе за семь рабочих дней, приложив результаты и материалы обследования, а также проект работ.
«Уведомление о сносе самовольного строения от ООО „Ноев Ковчег“ в администрацию не поступало», — говорится в ответе.
Кроме того, в мэрии отметили, что собственник земельного участка, где сейчас находится самострой, обязан использовать территорию с установленным видом разрешенного использования. А строительство на этом участке производить с соблюдением всех требований, правил и нормативов.
Напомним, с июня 2019 года на Московском шоссе на территории между автосервисом и АЗС «Ноев ковчег» началась стройка. Прокуратура назвала ее незаконной, мэрия через суд потребовала снести самострой в течение трех месяцев. Рязанцы жаловались на загрязнение реки Павловки.