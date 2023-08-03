В Рязани начали сносить самострой на Московском шоссе без уведомления мэрии

Рязанцы рассказали РЗН. инфо, что на Московском шоссе начался снос самостроя компании ООО «Ноев Ковчег».

Рязанцы рассказали РЗН. инфо, что на Московском шоссе начался снос самостроя компании ООО «Ноев Ковчег». В мэрии же отметили, что их не уведомляли о планируемых работах.

В администрации Рязани рассказали, что 17 ноября 2021 года Арбитражный суд обязал ООО «Ноев Ковчег» снести самострой в трехмесячный срок. Так как собственник не выполнил решение суда в добровольном порядке, на него возбудили исполнительное производство.

Рязанцы сообщили РЗН. инфо, что спустя два года после решения суда ООО «Ноев Ковчег» все-таки начал снос скандального самостроя на Московском шоссе. Однако в мэрии подчеркнули, что по градостроительному кодексу РФ застройщик обязан уведомить их о планируемом сносе за семь рабочих дней, приложив результаты и материалы обследования, а также проект работ.

«Уведомление о сносе самовольного строения от ООО „Ноев Ковчег“ в администрацию не поступало», — говорится в ответе.

Кроме того, в мэрии отметили, что собственник земельного участка, где сейчас находится самострой, обязан использовать территорию с установленным видом разрешенного использования. А строительство на этом участке производить с соблюдением всех требований, правил и нормативов.

Напомним, с июня 2019 года на Московском шоссе на территории между автосервисом и АЗС «Ноев ковчег» началась стройка. Прокуратура назвала ее незаконной, мэрия через суд потребовала снести самострой в течение трех месяцев. Рязанцы жаловались на загрязнение реки Павловки.