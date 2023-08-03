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В Рязани группа подростков из 30 человек терроризирует целую многоэтажку

В Рязани группа подростков из 30 человек терроризирует целую многоэтажку. Об этом сообщает «Новая газета».

Жители дома № 7 на улице Васильевской сообщили изданию, что не могут спокойно пройти по территории двора из-за группы подростков, которые приходят в многоэтажку ради посещения кибер-клуба. Но даже после игры, некоторые из ребят не покидают двор.

«Они наших детей держат в страхе, не пропускают, обзывают, поливают водой. В итоге наши дети вынуждены уходить гулять в соседние дворы, они уже боятся идти на свою площадку, — рассказала „Новой“ жительница дома. — Да что там дети — нам страшно! Они сидят на лавочках прямо с ногами, грызут семечки, тут же плюются, харкаются, курят. Могут и наблевать, простите. И никого не боятся. Выходит охранник, делает им замечание — они ему дым в лицо пускают! Это девочки прямо делают. Дурдом», — сообщила жительница дома.

Женщина отметила, что жители дома платят за уборку территории, на которой постоянно мусорят подростки.

Посетили кибер-клуба также пожаловались на тех же подростков и отметили, что они распугали взрослых игроков.

Местные жители отметили, что подростки собираются во дворе с утра, к вечеру их компания увеличивается до 30-40 человек.

В сообщении подчеркнули, что жильцы написали заявление в полицию.

«Та приехала, осмотрела двор, и один из сотрудников дал совет огородить территорию. Но если код от замка будет знать и руководство клуба, то его посетители — тоже. Даже при условии, что территория частная — как их потом выгонишь, силой», — сообщила рязанка.