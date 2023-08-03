РНПК принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»

С 31 июля по 4 августа Рязанская нефтеперерабатывающая компания принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть». В соревнованиях участвуют 9 команд — это более 340 нефтяников из Москвы, Сызрани, Находки, Брянска и Рязани. Соревнования проводятся в 11 дисциплинах (легкоатлетическая эстафета 100 и 400 метров, 500 метров и 1 км, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, мини-футбол, перетягивание каната, гиря, ядро, бильярд, пулевая стрельба).

Мероприятие открыл парад участников и выступление творческих коллективов. Участников поприветствовал генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.

«Мы всегда рады принимать гостей и очень здорово, что уже в девятый раз наш регион становится площадкой для спортивных баталий сотрудников «Роснефти». Летние спортивные игры позволяют нашим сотрудникам в духе честной соревновательной борьбы продемонстрировать умение работать в команде, приумножить корпоративный дух, укрепить профессиональные контакты и сплотить многотысячный коллектив Роснефти. Своим личным примером вы показываете, что жизнь в Роснефти динамично развивается. Уверен, и в жизни, и в работе каждый из вас поднимется на самые высокие пьедесталы», — сказал Михайлов.

В первых день соревнований среди мужчин определили победителей и призеров в пулевой стрельбе, гиревому спорту, бильярду, настольному теннису. Во второй день мужчины соревновались в толкании ядра, силовому двоеборью (гиря, ядро. Женщины приняли участие в состязаниях по настольному теннису и шахматам. На третий день прошла эстафета среди атлетов на короткие и длинные дистанции. Женщины бежали по 100 и 400 метров, мужчины показали себя в дистанции на 500 метров и одном километре.

Кроме того, вне программы спортсмены приняли участие в чемпионате по хоккею с мячом на траве на приз генерального директора РНПК.

Сегодня на стадионе «Спартак» состоялась легкоатлетическая эстафета. На на короткие и длинные дистанции. Спортсмены после завершения своего этапа передавали друг другу эстафетную палочку.

Завершатся летние спортивные игры самым зрелищным состязанием — перетягиванием каната. Вечером огонь Игр будет погашен, но незабываемыми останутся новые встречи, знакомства и корпоративных дух соперничества.

«Роснефть» проводит масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, как населения в регионах своей деятельности, так и среди сотрудников компании. Ежегодно проводятся зимние и летние игры. Регулярно более 60% сотрудников Рязанской НПК занимаются спортом, для этого предприятие арендует спортивные залы. Для участия в играх нефтяники проходят отбор на внутренних соревнованиях.

Первые спортивные состязания «Роснефти» состоялись в 2005 году и были приурочены к 10-летию компании. С тех пор соревнования вошли в корпоративную культуру компании. Летние игры — яркий пример эффективной популяризации здорового образа жизни, укрепления духа товарищества, поддержки массового спорта и добрых традиций.