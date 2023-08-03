В Подмосковье произошел взрыв на АЗС

В Подмосковье произошел взрыв на АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Взрыв прогремел в четверг, 3 августа, возле АЗС у села Ачкасово в Воскресенком районе Подмосковья.

По данным канала, взрыв произошел на территории бывшего завода «Красный строитель». Сейчас там хранят аккумуляторы.

После взрыва начался пожар. Его площадь составляет 200 квадратный метров цеха, где хранятся кислородные аккумуляторы (площадь всего цеха — 5000 квадратов)

Эвакуировано семь человек. Информации о пострадавших нет.