В Мордовии приняли закон о запрете пропаганды абортов

В Мордовии приняли закон о запрете пропаганды абортов. Об этом сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что это первый российский регион, в котором приняли такой запрет на законодательном уровне.

Власти республики пояснили, что запрещены призывы к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана. Отмечается, что склонением не является информирование врачом о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.

Штрафы за нарушение составят от 5 до 10 тысяч рублей для граждан и от 100 до 200 тысяч рублей для юрлиц.