В лесах Рязанской области усилят патрулирование

В лесах Рязанской области усилят патрулирование. Об это сообщили в пресс-службе правительства региона.

В сообщении отметили, что из-за прогнозируемой аномальной жары с 3 по 7 августа, возникает высокий риск природных пожаров. Также рязанцам напомнили о запрете на посещение лесов до 14 августа.

В связи с этим, в лесах будут проводить противопожарные рейды. Их проведут сотрудники лесничеств совместно с региональным Управлением МВД России и Главным управлением МЧС России по Рязанской области.

В правительстве напомнили, что штрафы за нарушения противопожарного режима составляют от 40 000 рублей до 1 000 000 рублей.