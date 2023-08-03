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В Клепиковском районе нашли пропавшую 76-летнюю женщину

В Клепиковском районе нашли пропавшую 76-летнюю женщину. Об этом сообщили в группе ПСО «Лиза Алерт Рязань».

Женщина пропала 31 июля, она отправилась в лес и заблудилась. Ее искали два поисковых отряда, МЧС, полиция, родственники и местные жители отправились в лес.

Пенсионерка провела в лесу два дня. Позже она рассказала, что в первый вечер слышала сирену, но было темно, и она не могла понять, откуда идет звук. В результате пошла не в ту сторону. На второй день пенсионерка услышала, как ее имя кричат поисковики, но отвечать уже не было сил.

Отмечается, что пенсионерка шла босиком, так как обувь промокла и натирала ноги.

Позже женщина вышла на трассу, где дошла до остановки и там ее заметила проезжающая мимо машина.