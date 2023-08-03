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В Касимовском районе мужчина связал ноги и руки пенсионерки липкой лентой и ограбил

В Касимовском районе мужчина связал ноги и руки пенсионерки липкой лентой и ограбил. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что в полицию обратился 53-летний житель города Касимова и рассказал, что из дома, где он проживает с матерью, похитили 1 миллион рублей. Он сообщил, что, вернувшись утром с работы, увидел на полу маму — 83-летнюю пенсионерку, связанную липкой лентой по рукам и ногам.

На место выехали сотрудники полиции. Потерпевшая рассказала, что ночью в дом забрался незнакомец, связал ее и потребовал указать место, где хранятся сбережения.

Пенсионерка не знала, где сын спрятал деньги, и даже после побоев не могла выполнить требования злоумышленника. Тогда мужчина, разбрасывая вещи, обыскал весь дом и нашел сверток с деньгами в коробке на подоконнике.

Сотрудники УУР УМВД совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» во время оперативно-розыскных мероприятий установили, что к разбойному нападению причастен 44-летний мужчина.

Злоумышленника задержали и изъяли у него часть похищенного.

По предварительной информации, 44-летний житель Касимова заметил, что хозяева одного из местных домов, пострадавшая и ее сын, не ремонтируют жилище, хотя оно в плачевном состоянии.

Мужчина догадывался, что пожилая женщина получает хорошую пенсию, а мужчина работает. Тогда злоумышленник предположил, что деньги накапливаются, хранятся в доме и решил похитить сбережения. Он ночью взломал окно, забрался в дом, связал пенсионерку, несколько раз ударил ее и нашел тайник с деньгами.

На мужчину завели уголовное дело по ч.4 ст. 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.