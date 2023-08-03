Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Умерла актриса Ирина Мирошниченко. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, несколько дней назад у нее в мозгу обнаружили доброкачественную опухоль. Также актрисе диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обоих почках и утолщение стенок желудка.

Отмечается, что она была в тяжёлом состоянии в реанимации.

Как пишет канал, последняя КТ, которую провели Мирошниченко 30-го числа, подтвердила, что в мозговом веществе обнаружены изменения.

Уточняется, что актриса ранее уже следила за новообразованием и проходила в июле обследование. Состояние Мирошниченко ухудшилось 30 июля. Её доставили в инфекционную клиническую больницу.

Мирошниченко играла на сцене МХАТа, снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублёв», «Зимняя вишня» и т. д.

Фото: irinamiroshnichenko.ru