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Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Умерла актриса Ирина Мирошниченко. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, несколько дней назад у нее в мозгу обнаружили доброкачественную опухоль. Также актрисе диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обоих почках и утолщение стенок желудка.

Отмечается, что она была в тяжёлом состоянии в реанимации.

Как пишет канал, последняя КТ, которую провели Мирошниченко 30-го числа, подтвердила, что в мозговом веществе обнаружены изменения.

Уточняется, что актриса ранее уже следила за новообразованием и проходила в июле обследование. Состояние Мирошниченко ухудшилось 30 июля. Её доставили в инфекционную клиническую больницу.

Мирошниченко играла на сцене МХАТа, снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублёв», «Зимняя вишня» и т. д.

Фото: irinamiroshnichenko.ru