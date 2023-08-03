Рязанские полицейские проведут рейды вблизи железнодорожных переездов

В четверг, 3 августа, полиция проведет рейды, направленные на выявление нарушений ПДД водителями при проезде железнодорожных переездов.

В четверг, 3 августа, полиция проведет рейды, направленные на выявление нарушений ПДД водителями при проезде железнодорожных переездов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что железнодорожные переезды — места повышенной опасности, так как отличаются тяжестью последствий. По заверениям правоохранителей, ДТП в этих местах происходят из-за того, что водители пытаются проехать, не убедившись в безопасности.

Госавтоинспекция настаивает на соблюдении следующих правил: