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Рязанские компании пригласили поучаствовать в региональном турнире на «Фабрике процессов»

В Рязанской области продолжается региональный турнир на «Фабрике процессов». Предприятия, которые входят в национальный проект «Производительность труда» и проект «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области», демонстрируют навыки в оптимизации рабочих процессов, выявлении и устранении потерь, применении инструментов бережливого производства.

«Впервые турнир на „Фабрике процессов“ прошел в 2022 году. Тогда победители посетили компании с развитой производственной системой, а также получили комплекты для организации рабочего места по системе 5С. Участие в „Фабрике“ — это возможность для компаний, которые внедряют бережливое мышление среди сотрудников, подтвердить свой статус рационализатора», ― отметила руководитель Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Кристина Першина.

Соревнования проводятся по двум направлениям: «Профессиональная ФП» для команд в составе от 12 до 18 участников от одного предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» или регпроекта. Продолжительность турнира — 8 часов; «Экспертная ФП» для команд в составе от 7 до 9 участников от одного предприятия. Продолжительность турнира — 4 часа.

Турнир «Фабрики процессов» проходит с 25 мая по 1 сентября 2023 года. Подать заявку можно на адрес k. pismennyy@agency62.ru. Дата участия каждой из команд обсуждается после получения заявки. Узнать подробности можно по телефону 8 (4912) 600-513.