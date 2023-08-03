Рязанские компании пригласили поучаствовать в региональном турнире на «Фабрике процессов»

В Рязанской области продолжается региональный турнир на «Фабрике процессов». Предприятия, которые входят в национальный проект «Производительность труда» и проект «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области», демонстрируют навыки в оптимизации рабочих процессов, выявлении и устранении потерь, применении инструментов бережливого производства.

«Впервые турнир на „Фабрике процессов“ прошел в 2022 году. Тогда победители посетили компании с развитой производственной системой, а также получили комплекты для организации рабочего места по системе 5С. Участие в „Фабрике“ — это возможность для компаний, которые внедряют бережливое мышление среди сотрудников, подтвердить свой статус рационализатора», ― отметила руководитель Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Кристина Першина.

Соревнования проводятся по двум направлениям: «Профессиональная ФП» для команд в составе от 12 до 18 участников от одного предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» или регпроекта. Продолжительность турнира — 8 часов; «Экспертная ФП» для команд в составе от 7 до 9 участников от одного предприятия. Продолжительность турнира — 4 часа.