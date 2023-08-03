Рязанцы потребовали у мэрии вернуть старые правила проезда перекрестка на проезде Яблочкова

Рязанцы потребовали у мэрии вернуть старые правила проезда перекрестка на проезде Яблочкова. Об этом они сообщили в соцсетях.

Водители сообщили, что из-за новой схемы движения на участке дороге образовывается длинная пробка. Утром в четверг, 3 июля, на данном участке дороги образовалась 6-балльная пробка.

Также рязанцы сообщили, что из-за того, что не все знают об изменении схемы движения, поэтому между водителями происходят конфликты.

«Менее внимательные водители, начинают нервничать и сигналить более внимательным водителям, желающим повернуть со средней полосы налево», — написала рязанка.

Напомним, ранее в мэрии Рязани прокомментировали изменение схемы движения на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Циолковского.