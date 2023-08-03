Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев

Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев. Об этом сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В четверг, 3 августа, Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников СВО.

Страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или смерти в течение года после ранения, получения инвалидности или ранения.

Страховая выплата семье в случае гибели добровольца составляет 3 миллиона 131 тысячу рублей, при получении инвалидности — более 2,3 миллиона рублей инвалидам I группы, более 1,5 миллиона рублей — II группы, около 783 тысяч рублей — III группы. При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тысяч рублей, легкого ранения — около 78 тысяч рублей,