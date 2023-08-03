Песков заявил о выходе России из кризиса

Песков на лекции форума «Территория смыслов» заявил о выходе России из кризиса.

Песков на лекции форума «Территория смыслов» заявил о выходе России из кризиса. Его высказывания опубликовал Telegram-канал «Мастерской новых медиа».

Также пресс-секретарь президента РФ отметил наличие перспектив быстрого развития в стране.

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие», — сказал Песков.

Он отметил, что нужно проанализировать то, откуда у России и российского народа взялись такие силы.