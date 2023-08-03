МТС: жителям Центральной России чаще других приходят вредоносные рассылки с запросом данных банковских карт

Цифровая экосистема МТС сообщила о результатах опроса на тему фишинговых рассылок, проведенного дочерней компанией в сфере кибербезопасности МТС RED. Как выявил опрос, по сравнению с первым полугодием 2022 года общий объем фишинга вырос примерно на 40%.

Жителям Центральной России, в том числе, рязанцам чаще других приходят вредоносные рассылки с просьбой указать данные банковских карт и паспортов. Мошенники просили ввести свои данные банковских карт в 23% всех случаев запроса данной информации в фишинговых рассылках в 34% случаев требовали паспортные данные.

По данным аналитиков МТС RED, среди федеральных округов Центральная Россия также находится на первом месте по числу полученного пользователями фишинга с предложениями вложиться в акции нефтегазовых компаний с нереально высокой доходностью (29,7%) и писем якобы от имени банков (27%). Это соответствует общероссийскому тренду.

Каждый четвертый респондент рассказал, что получал фишинговые рассылки с предложением купить товар с огромной скидкой, и переходя по ссылке, терял деньги.

«Фишинговые атаки демонстрируют ежегодный рост, с 2020 года к настоящему моменту объем удвоился, а в первом полугодии вырос на 40% относительно аналогичного периода прошлого года.

Поэтому мы еще раз призываем всех к осторожности при посещении сайтов и не открывать вложения или ссылки в подозрительных письмах и сообщениях», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

В опросе МТС RED, проведенном в июле этого года, приняло участие 54,3% мужчин и 45,7% женщин. 34% респондентов — люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% - от 40 до 50 лет, 21,9% - от 18 до 30 лет. География респондентов представлена всеми федеральными округами РФ.

Фишингом называется массовая рассылка интернет-мошенниками электронных писем или сообщений в мессенджерах, содержащих вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего фишинг осуществляется от имени известных брендов или государственных учреждений. Цель таких атак — заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО либо получение злоумышленниками конфиденциальной информации пользователей — логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт.