В Рязани открыли полугодовую коллегию «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Генеральный директор компании Игорь Маковский открыл полугодовую коллегию, которая собрала в Рязани более 150 руководителей исполнительного аппарата, блока безопасности и филиалов обществ, а также лидеров советов молодежи и начальников районов электрических сетей. Коллегия также проходила в режиме онлайн, к ней присоединились более 18 тысяч человек.

На мероприятии подведели итоги деятельности филиалов компаний за первую половину 2023 года и обсудили план работы на второе полугодие.

Маковский подчеркнул, что на сегодняшний день энергетики трудятся в условиях повышенных рисков, связанных с большой внешней угрозой не только на приграничных территориях, но и во всем ЦФО. Поэтому на первом плане стоит обеспечение безопасности персонала и защита объектов электросетевого комплекса.

Неизменными остаются стратегические цели обществ по снижению потерь, увеличению нетарифной выручки и производительности труда. Корректируются лишь методы их достижения, для этого в работу внедряют передовые отечественные технологии и разработки.

«Благодаря своевременной и последовательной реализации запланированных мероприятий, внедрению инноваций, модернизации и развитию нашей инфраструктуры мы безусловно сохранили качество и надежность электроснабжения потребителей в первом полугодии 2023 года. Наряду с этим мы уделяем особое внимание безопасности сотрудников, самое ценное — жизнь и здоровье наших людей», — заявил Игорь Маковский.