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Центробанк представил логотип цифрового рубля

Банк России одобрил логотип цифрового рубля, который будут использовать в банковских приложениях. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России», — отмечается в сообщении.

Основными цветами рубля будут белый и кораллово-алый.

Логотип внедрят в мобильные приложения банков, где будет возможно проводить операции с цифровыми рублями и открывать цифровые кошельки.