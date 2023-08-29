В Воронежской области полицейский пойдет под суд за превышение должностных полномочий

В Воронежской области в отношении полицейского возбудили уголовное дело. Он сдал анализы на наличие алкоголя в крови за депутата, который на машине насмерть сбил пенсионерку. Об этом пишет Baza.

Авария произошла в конце мая 2023 года. 73-летний депутат и бизнесмен сбил женщину на пешеходном переходе. Она скончалась от полученных травм.

По информации Baza, на место происшествия приехал полицейский, который оформил ДТП и сдал в больнице анализы за виновника аварии. Они показали, что «водитель» был трезв.

Об этом узнали правоохранители и возбудили в отношении полицейского уголовное дело за превышение должностных полномочий.