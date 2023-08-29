В Ставропольском крае водитель сбил на трассе корову и погиб
В Туркменском округе Ставропольского края водитель сбил на трассе корову и погиб. Об этом
Инцидент произошел на автодороге «Журавское — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч». По предварительным данным, водитель минивэна «Хендэ Старекс» выбрал небезопасную скорость движения и не смог избежать наезда на корову, которая находилась на проезжей части в сумерках.
От полученных травм 61-летний водитель скончался.
Отмечается, что владельцем сбитого животного оказался родственник погибшего.
Проводится проверка.
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Старополья»