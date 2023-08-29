В Ряжске пьяный мужчина угрожал топором экс-супруге. Об этом сообщило
Инцидент произошел во вторник, 22 августа.
В межмуниципальный отдел МВД России «Ряжский» поступил звонок от 54-летней жительницы улицы Весенней. Она рассказала, что ей угрожает бывший муж.
По предварительной информации, 58-летний пьяный местный житель поздно вечером пришел домой к своей бывшей супруге. Они поссорились. Мужчина вышел из себя, выбежал на террасу, схватил топор и вернулся в комнату. Он замахнулся на нее топором. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, она обратилась за помощью. Полицейские усмирили дебошира.
Как рассказал дознаватель МО МВД России «Ряжский» Дмитрий Гуськов, мужчина раньше имел проблемы с законом. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.