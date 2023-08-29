В Рязани трое мужчин избили молодого человека

В Рязани 20 августа на Михайловском шоссе группа мужчин избила молодого человека. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Рязань».

На кадрах видно, что за столом около дома сидели пять молодых людей, четверо из которых убежали после того, как к ним приблизились трое мужчин. Они начали избивать по голове и телу оставшегося человека и угрожать пистолетом.

Автор поста отмечает, что написал заявление в полицию, но она «бездействует».

"На Михайловском шоссе пьяные люди напали на жильцов, полиция бездействут. так и не чего не произошло с момента написания заявления (угроза пистолетом травматическим и избиение человека (если бы не заклинил пистолет он бы этих парней перестрелял, как слышно на видео что один из нападавших сотрудник полиции)", — указано в посте.